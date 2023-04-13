«Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ. Прервалась 16-летняя серия

«Питтсбург» не сыграет в плей-офф НХЛ в этом сезоне. Последнюю wild-кард в Восточной конференции получили «Айлендерс», которые переиграли «Монреаль» (4:2). «Пингвинз» не смогут их обойти даже в случае победы над «Коламбусом».

«Питтсбург», за который выступает российский нападающий Евгений Малкин, впервые с 2006 года не смог попасть в плей-офф.

Первые матчи Кубка Стэнли-2023 состоятся 17 апреля.