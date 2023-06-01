«Питтсбург» назначил Дубаса на пост президента по хоккейным операциям

«Питтсбург» назначил Кайла Дубаса президентом по хоккейным операциям, сообщается на сайте клуба.

37-летний Дубас будет курировать все аспекты хоккейных операций «Пингвинз», включая разработку стратегического видения и философии клуба.

Предыдущие девять сезонов Дубас провел в «Торонто», в том числе последние пять — в качестве генменеджера. В 2018 году он стал вторым самым молодым генеральным менеджером в истории НХЛ в возрасте 32 лет.

«Торонто» по окончании сезона-2022/2023 не стал предлагать Дубасу новое соглашение.