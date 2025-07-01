«Питтсбург» намерен обсудить с Малкиным продление контракта

«Питтсбург» планирует обсудить возможное продление контракта с российским форвардом Евгением Малкиным во время олимпийского перерыва. Об этом сообщила в соцсети Х журналистка Мишель Кречиоло со ссылкой на заявление генерального менеджера «Пингвинз» Кайла Дубаса.

24 июня журналисты The Athletic выразили мнение, что сезон-2025/26 может стать для 38-летнего Малкина последним в «Питтсбурге».

В сезоне-2024/25 Малкин в 68 матчах за «Питтсбург» набрал 50 (16+34) очков. В сезоне-2023/24 у него было 67 (27+40) очков в 82 матчах. В сезоне-2022/23 нападающий набрал 83 (27+56) очка в 82 играх.