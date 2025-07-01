Хоккей
1 июля, 14:28

«Питтсбург» намерен обсудить с Малкиным продление контракта

«Питтсбург» планирует обсудить возможное продление контракта с российским форвардом Евгением Малкиным во время олимпийского перерыва. Об этом сообщила в соцсети Х журналистка Мишель Кречиоло со ссылкой на заявление генерального менеджера «Пингвинз» Кайла Дубаса.

24 июня журналисты The Athletic выразили мнение, что сезон-2025/26 может стать для 38-летнего Малкина последним в «Питтсбурге».

В сезоне-2024/25 Малкин в 68 матчах за «Питтсбург» набрал 50 (16+34) очков. В сезоне-2023/24 у него было 67 (27+40) очков в 82 матчах. В сезоне-2022/23 нападающий набрал 83 (27+56) очка в 82 играх.

Евгений Малкин
ХК Питтсбург Пингвинз
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
  • Хоп хэй лала лэй

    Я не забыл что он 2 сезона пропустил, это не умаляет его предыдущих побед это раз, посмотрим на него в нынешним сезоне, бабла он заработал немало, выиграл почти все что можно, если не получится, то со спокойной душой закончит карьеру и будет в свое удовольствие работать скаутом или тренером или манагером хоккейным, без работы точно не останется, это два.

    07.07.2025

  • Apei

    забыл, что он малкина из сотки подленько выбил. он давно не играет, закончил со статистикой хуже, чем у бэкстрема какого-нибудь

    06.07.2025

  • Werewolf

    проблема в том, что женек полный ноль в защите. Если раньше он это компенсировал очками, то теперь его уровень 3 звено и 4-5 лямов зарплаты. Согласится ли?

    03.07.2025

  • Zohr Vad

    Джино пока ещё нужен Пингвинам. Конечно 50 очков маловато за сезон для Жени, но это отличный показатель для подавляющего большинства игроков НХЛ.

    02.07.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Его на год подписал Винипег , а так... даже если и не заиграет снова, то он всего добился трехкратный обладатель кубка Стенли, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель кубка мира , двукратный победитель молодежного первенства... может еще что забыл.

    01.07.2025

  • Apei

    тэйвз давно списан

    01.07.2025

  • alehan.227472

    Подпишут, а куда деваться? Старая гвардия не сдаётся и знает как побеждать в ПО. Это тебе не марнер с таваресом, маком, бушаром итд. Маршан, П. Кейн, Кросби, Овца, Тэйвс - все при деле. И Малкина подпишут 100%.

    01.07.2025

  • Андрей Андрей

    Лучше пусть подпишут сомной. Я готов на минималку и на 50 лет и пусть сразу выкупают,а то я никогда на коньках не стоял.

    01.07.2025

