«Питтсбург» — «Монреаль»: видеообзор матча

«Питтсбург» дома победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Питтсбург» с 11 очками в 13 матчах занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. «Монреаль» с 9 очками в 12 играх идет на 15-й строчке.