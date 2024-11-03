«Питтсбург» выиграл у «Монреаля»

«Питтсбург» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Канадская команда потерпела третье поражение подряд.

Форвард «Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль, а также Блэйк Лизотт забил в пустые ворота. Единственная шайба «Канадиенс» на счету Кристиана Дворака.

«Питтсбург» с 11 очками занимает 12-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 15-й строчке — 9 очков.