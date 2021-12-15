«Питтсбург» одержал победу в матче с «Монреалем»
05:32
«Питтсбург» обыграл «Монреаль» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей отличились Каспери Капанен, Эван Родригес, Майк Мэтисон, Брайан Дюмулен и Брайан Бойл. У гостей забивали Джонатан Друен и Ессе Юленен.
У хозяев из-за травмы не играл Евгений Малкин. Российский защитник гостей Александр Романов не отметился результативными действиями.
«Питтсбург» набрал 35 очков и занимает седьмое место на Востоке. У «Монреаля» 15 очков и последнее, 16-е место.
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