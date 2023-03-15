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«Питтсбург» проиграл «Монреалю». Малкин набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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14 марта. «Питтсбург» — «Монреаль» — 4:6. Евгений Малкин (справа).
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» на своем льду проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6. «Канадиенс» прервали семиматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и голевой передачей.

«Монреаль» набрал 60 очков и идет на 14-м месте в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 7-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Монреаль» — 4:6 (2:4, 2:0, 0:2)

Голы: Гюнцель — 28 (Раст, Кросби), 0:21 — 1:0. Малкин — 24 (бол., Летанг, Гюнцель), 4:49 — 2:0. Хоффман — 11 (Питлик, Бэррон), 5:21 — 2:1. Юленен — 4 (Мэтисон, Арве-Пинар), 7:13 — 2:2. Гурьянов — 6 (Белзил, Друэн), 11:31 — 2:3. Эдмундсон — 2 (Ковачевич, Друэн), 19:49 — 2:4. Летанг — 10 (Петтерссон, Ракелль), 30:57 — 3:4. Гюнцель — 29 (бол., Малкин, Летанг), 38:05 — 4:4. Ричард — 2 (Бэррон, Эдмундсон), 43:05 — 4:5. Андерсон — 20 (п.в.), 59:25 — 4:6.

Вратари: Джерри (Десмит, 20:00, 58:23 — 59:25) — Монтембо.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 43 (15+17+11) — 22 (7+4+11).

Наши: Малкин (18.27/3/-1) — Гурьянов (16.11/4/+3).

15 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Евгений Малкин
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ХК Монреаль Канадиенс
ХК Питтсбург Пингвинз
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