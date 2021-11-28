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«Монреаль» в результативном матче обыграл «Питтсбург», у Романова голевая передача

05:55
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«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 6:3.

В составе «Канадиенс» дубль оформил Джош Андерсон, еще по шайбе забросили Джонатан Друэн, Кристиан Дворак, Арттури Лехконен и Тайлер Тоффоли, которому ассистировал Александр Романов. Хозяева ответили точными бросками Эвана Родригеса, Джеффа Картера и Сидни Кросби. При этом команды забросили пять шайб за две минуты в концовке встречи.

После этого матча «Монреаль» с 14 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 24 очками — на восьмой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора
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