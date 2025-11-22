«Питтсбург» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Мэтт Болди оформил дубль, а также по голу забили Кирилл Капризов, Маркус Юханссон и Юэль Эрикссон Эк.

