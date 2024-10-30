«Питтсбург» — «Миннесота»: видеообзор матча

«Миннесота» на выезде обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

«Миннесота» с 14 очками в 9 матчах занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Питтсбург» идет на 16-й строчке с 7 очками в 11 играх.