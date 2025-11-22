«Питтсбург» сменил вратаря после гола Капризова. На льду появился россиянин Мурашов

«Питтсбург» заменил вратаря после четвертой пропущенной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

На 2-й минуте второго периода российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забил гол, после чего вместо Артура Шилова место в воротах «Пингвинз» занял россиянин Сергей Мурашов. Для него это третий матч в НХЛ.