Сегодня, 00:10

«Питтсбург» — «Миннесота»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Питтсбург» и «Миннесота» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 22 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Питтсбург» и «Миннесота» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 21 на 22 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Миннесота

Следить за ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Миннесота» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Питтсбург» — «Миннесота»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» набрали 24 очка в 19 матчах и занимают пятое место в Восточной конференции. «Уайлд» с 24 очками в 21 игре располагается на девятой строчке «Запада».

НХЛ, расписание и результаты 22 ноября: «Питтсбург» — «Миннесота», «Виннипег» — «Каролина» и другие матчи
