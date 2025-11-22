Капризов забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

На 2-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Он сделал счет 4:0.

Для 28-летнего россиянина это 12-й гол в этом сезоне. Также на его счету 13 голевых передач.