«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

У «Пингвинз» отличились Мэтт Гжельцык, Рикард Ракелль и Евгений Малкин.

За «Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе и Алекс Туркотт.

«Питтсбург» набрал 33 очка и занимает 8-е место в Восточной конференции, «Лос-Анджелес» с 40 очками идет 4-м на «Западе».