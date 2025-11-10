«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

«Питтсбург» потерпел второе поражение подряд. Он занимает четвертое место в таблице Восточной конференции (21 очко после 17 игр). «Лос-Анджелес» (19 очков после 16 матчей) расположился на девятом месте Западной конференции.