10 ноября, 00:35

«Лос-Анджелес» переиграл «Питтсбург» на выезде, у Малкина голевой пас

Павел Лопатко

«Лос-Анджелес» победил «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Кингз» забили Анже Копитар, Кори Перри и Кевин Фиала, за «Пингвинз» — Томас Новак и Энтони Манта. Российский нападающий Евгений Малкин ассистировал Новаку, на счету 39-летнего форварда в сезоне-2025/26 21 (3+18) очко в 17 матчах.

Свой первый матч в НХЛ провел 21-летний российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов, он отразил 24 броска в створ из 27.

«Питтсбург» потерпел второе поражение подряд. Он занимает третье место в таблице Восточной конференции (21 очко после 17 игр). «Лос-Анджелес» (19 очков после 16 матчей) расположился на девятом месте Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 22:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Лос-Анджелес
Евгений Малкин
Сергей Мурашов
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Питтсбург Пингвинз
  • Андрей Андрей

    3 игоы за 4 дня это перебор,так что проиграли,но бой дали.

    10.11.2025

  • Werewolf

    Ну мураш виноват только в первой шайбе. Там да, косячище. Вторую он не видел, а в третьей больше защ виноват, который позволил объехать себя и обыграть потом вратаря. Мураш все правильно делал, но его на лед уложили и перебросили. Если бы не первая шайба, то можно было бы 5 с минусом за игру ставить смело. Подтаскивал временами.

    10.11.2025

  • Werewolf

    Не хватает на весь матч? У питов самые результативные периоды в этом сезоне это третьи. Кокретно тут не айс сыграли. По движению и броскам вроде не хуже королей смотрелись несмотря на 3 матч за 4 дня.

    10.11.2025

  • Apei

    да мураша просто уберут и порядок. кори с пери переиграли Малыча

    10.11.2025

  • AndreyV

    Не хватает пингвинов на весь матч. Жаль, но похоже дальше будут сползать вниз

    10.11.2025

