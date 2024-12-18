«Питтсбург» в овертайме обыграл «Лос-АНджелес», Малкин забросил одну шайбу

«Питтсбург» выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Голы «Кингз» забили Адриан Кемпе и Алекс Туркотт. У «Пингвинз» шайбы забросили Мэтт Гжельцык, Рикард Ракелль и Евгений Малкин.

38-летний россиянин в этом сезоне набрал 26 (7+19) очков в 33 играх.

Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков в этой игре отметился двумя голевыми передачами. Теперь у него 13 (2+11) очков в этом сезоне.

«Питтсбург» 33 очками в 33 матчах занимает 8-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 4-й строчке в Западной конференции — 40 очков в 31 игре.