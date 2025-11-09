«Питтсбург» и «Лос-Анджелес» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 9 ноября

«Питтсбург» и «Лос-Анджелес» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 9 ноября. Игра состоится в спортивном комплексе «PPG Paints Arena» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

9 ноября, 22:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Лос-Анджелес

Следить за ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Питтсбург» — «Лос-Анджелес» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» набрали 21 очко в 16 матчах и занимают третье место в Восточной конференции. «Кингз» с 16 очками в 15 играх располагаются на 10-й строчке «Запада».