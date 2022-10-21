«Питтсбург» разгромил «Лос-Анджелес». Малкин сделал голевую передачу

«Питтсбург» выиграл у «Лос-Анджелеса» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пингвинз» прервали трехматчевую победную серию «Кингз».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голевой передачей.

«Лос-Анджелес» идет на 4-м месте в Запалной конференции, а «Питтсбург» лидириует в Восточной конференции.