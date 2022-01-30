«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу», Малкин сделал голевую передачу

«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4. Команда потерпела третье поражение подряд.

Российский нападающий «Пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка.

В составе «ЛА» дубль сделал нападающий Тревор Мур, который также стал автором победной шайбы. У «Пингвинз» дубль оформил нападающий Брайан Раст.

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«Питтсбург» — «Лос-Анджелес» — 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)

Голы: Иафалло — 14 (Копитар), 21:17 — 0:1. Кросби — 12 (бол., Малкин, Летанг), 28:29 — 1:1. Мур — 6 (Мовераре), 30:35 — 1:2. Даути — 5 (Копитар, Кемпе), 33:49 — 1:3. Раст — 11 (Летанг), 46:17 — 2:3. Раст — 12 (бол., Кросби, Гюнтцель), 50:02 — 3:3. Мур — 7 (Лизотт), 53:21 — 3:4.

Вратари: Джерри — Петерсен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (9+11+6) — 38 (11+15+12).

Наши: Малкин (16.58/3/-1) — -.

30 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18237 зрителей.