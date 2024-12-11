«Питтсбург» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» на выезде обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

За «Эвеланш» хет-триком отметился Микко Рантанен, еще по одному голу забили Натан Маккиннон, Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин.

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Коди Гласс и Майкл Бантинг.

«Колорадо» набрал 34 очка и занимает 6-е место в Западной конференции, «Питтсбург» с 28 очками идет 11-м на «Востоке».