«Колорадо» выиграл у «Питтсбурга», Ничушкин отметился голевой передачей

«Колорадо» переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. Игра проходила на «ППГ Пэйнтс Арене» в Питтсбурге.

Российский нападающий «Пингвинз» Егор Чинахов забросил одну шайбу. Теперь у 25-летнего россиянина 32 (17+15) очка в 62 играх этого сезона.

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. У 31-летнего россиянина теперь 41 (15+26) очко в 61 игре.

Также у «пингвинов» забил Рикард Ракелль. У гостей отличились Нэйтан Маккиннон, Сэм Малински, Мартин Нечас (дубль), Паркер Келли и Росс Колтон.

«Колорадо» набрал 104 очка в 70 матчах и лидирует в Западной конференции. «Питтсбург» идет седьмым в Восточной конференции — 86 очков в 71 игре.