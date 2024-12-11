«Колорадо» переиграл «Питтсбург», Малкин и Ничушкин набрали по очку
«Колорадо» в гостях одержал победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
У «Эвеланш» хет-трик оформил Микко Рантанен, еще по шайбе забросили Натан Маккиннон, Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин.
29-летний россиянин набрал 11 (7+4) очков в 12 матчах в текущем сезоне.
Авторами голов «Пингвинз» стали Коди Гласс и Майкл Бантинг. Нападающий команды Евгений Малкин отметился результативной передачей.
38-летний форвард набрал 25 (6+19) очков в 29 играх.
«Колорадо» с 34 очками за 30 встреч занимает 6-е место в Западной конференции, «Питтсбург» набрал 28 очков в 30 матчах и идет 11-м на «Востоке».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Колорадо» — 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
Голы: Маккиннон — 10 (Рантанен, Тэйвз), 6:31 — 0:1. Рантанен — 16 (Макар), 18:22 — 0:2. Рантанен — 17 (де Хаан, Маккиннон), 25:46 — 0:3. Гласс — 1 (Малкин, Летанг), 27:21 — 1:3. Бантинг — 7 (Карлссон, Раст), 38:53 — 2:3. Ничушкин — 7 (Маккиннон), 43:23 — 2:4. Лехконен — 8 (Рантанен, Маккиннон), 52:21 — 2:5. Рантанен — 18 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 55:08 — 2:6.
Вратари: Джерри (49:40 — 49:48, 54:37 — 55:08) — Уэджвуд.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 26 (8+7+11) — 27 (10+8+9).
Наши: Малкин (20.12/1/-1) — Ничушкин (20.03/2/+1).
11 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15632 зрителя.
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|9
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|18
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|28
|17
|11
|37
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|15
|12
|32
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|15
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|25
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Питтсбург – Колорадо
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|11.12
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Нью-Джерси – Торонто
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|11.12
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Коламбус – Филадельфия
|3 : 5
|11.12
|03:00
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Каролина – Сан-Хосе
|3 : 2
|11.12
|03:30
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|1 : 3
|11.12
|04:00
|
Виннипег – Бостон
|- : -
|11.12
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|11.12
|05:00
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Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|11.12
|05:30
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Юта – Миннесота
|- : -
|11.12
|06:00
|
Ванкувер – Сент-Луис
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|11.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
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