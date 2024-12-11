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Сегодня, 05:41

«Колорадо» переиграл «Питтсбург», Малкин и Ничушкин набрали по очку

Даниил Аршавский
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«Колорадо» в гостях одержал победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У «Эвеланш» хет-трик оформил Микко Рантанен, еще по шайбе забросили Натан Маккиннон, Арттури Лехконен и Валерий Ничушкин.
29-летний россиянин набрал 11 (7+4) очков в 12 матчах в текущем сезоне.

Авторами голов «Пингвинз» стали Коди Гласс и Майкл Бантинг. Нападающий команды Евгений Малкин отметился результативной передачей.
38-летний форвард набрал 25 (6+19) очков в 29 играх.

«Колорадо» с 34 очками за 30 встреч занимает 6-е место в Западной конференции, «Питтсбург» набрал 28 очков в 30 матчах и идет 11-м на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Колорадо» — 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

Голы: Маккиннон — 10 (Рантанен, Тэйвз), 6:31 — 0:1. Рантанен — 16 (Макар), 18:22 — 0:2. Рантанен — 17 (де Хаан, Маккиннон), 25:46 — 0:3. Гласс — 1 (Малкин, Летанг), 27:21 — 1:3. Бантинг — 7 (Карлссон, Раст), 38:53 — 2:3. Ничушкин — 7 (Маккиннон), 43:23 — 2:4. Лехконен — 8 (Рантанен, Маккиннон), 52:21 — 2:5. Рантанен — 18 (п.в., Маккиннон, Тэйвз), 55:08 — 2:6.

Вратари: Джерри (49:40 — 49:48, 54:37 — 55:08) — Уэджвуд.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 26 (8+7+11) — 27 (10+8+9).

Наши: Малкин (20.12/1/-1) — Ничушкин (20.03/2/+1).

11 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15632 зрителя.

Валерий Ничушкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 31 18 13 39
3 Каролина 28 18 10 37
4 Филадельфия 29 13 16 30
5 Рейнджерс 27 14 13 29
6 Айлендерс 30 11 19 29
7 Питтсбург 30 12 18 28
8 Коламбус 28 12 16 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 28 17 11 36
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 28 11 17 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 30 17 13 34
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 28 7 21 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 28 17 11 37
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 28 13 15 31
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8 Анахайм 26 10 16 24
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11.12 03:00
Питтсбург – Колорадо
 2 : 6
11.12 03:00
Нью-Джерси – Торонто
 1 : 2 ОТ
11.12 03:00
Коламбус – Филадельфия
 3 : 5
11.12 03:00
Каролина – Сан-Хосе
 3 : 2
11.12 03:30
Айлендерс – Лос-Анджелес
 1 : 3
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Виннипег – Бостон
 - : -
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