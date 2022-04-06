«Колорадо» обыграл «Питсбург» и вышел в плей-офф, у Малкина результативная передача

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 6:4.

В составе «Эвеланш» дубль оформил Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Джей Ти Компер, Джош Мансон, Даррен Хелм и Арттури Лехконен. У «Пингвинз» отличились Брайан Фаст, Эван Родригес, Джейк Гюнцель и Майкл Мэтсон, у Евгения Малкина результативная передача.