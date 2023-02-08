«Питтсбург» обыграл «Колорадо». Малкин набрал 2 очка
«Питтсбург» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.
«Колорадо» с 58 очками идут на 7-м месте в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 59 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Колорадо» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Маккиннон — 14 (Байрам, Жирар), 30:21 — 0:1. Раст — 12 (Малкин, Зукер), 56:22 — 1:1. Летанг — 5 (Кросби, Малкин), 63:36 — 2:1.
Вратари: Десмит — Францоуз.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 38 (6+10+18+4) — 42 (13+16+10+3).
Наши: Малкин (19.58/4/+1) — Ничушкин (22.03/3/-1).
8 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18096 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|50
|33
|17
|70
|3
|Рейнджерс
|50
|28
|22
|64
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|50
|25
|25
|59
|6
|Айлендерс
|54
|27
|27
|59
|7
|Филадельфия
|52
|21
|31
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|50
|32
|18
|66
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|53
|25
|28
|56
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|29
|23
|68
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Колорадо
|49
|27
|22
|58
|4
|Миннесота
|49
|27
|22
|58
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|51
|17
|34
|40
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|50
|29
|21
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|58
|6
|Ванкувер
|50
|20
|30
|44
|7
|Сан-Хосе
|52
|16
|36
|43
|8
|Анахайм
|51
|16
|35
|38
|8.02
|03:00
|
Питтсбург – Колорадо
|2 : 1 ОТ
|8.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|3 : 4 ОТ
|8.02
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|4 : 0
|8.02
|03:30
|
Детройт – Эдмонтон
|- : -
|8.02
|04:00
|
Нэшвилл – Вегас
|- : -
|8.02
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|73
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|38
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|50
|35
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|33
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|39
|2.25
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26