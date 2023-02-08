«Питтсбург» обыграл «Колорадо». Малкин набрал 2 очка

Малкин набрал 2 очка в победном матче «Питтсбурга» против «Колорадо»

«Питтсбург» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

«Колорадо» с 58 очками идут на 7-м месте в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 59 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Колорадо» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Маккиннон — 14 (Байрам, Жирар), 30:21 — 0:1. Раст — 12 (Малкин, Зукер), 56:22 — 1:1. Летанг — 5 (Кросби, Малкин), 63:36 — 2:1.

Вратари: Десмит — Францоуз.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 38 (6+10+18+4) — 42 (13+16+10+3).

Наши: Малкин (19.58/4/+1) — Ничушкин (22.03/3/-1).

8 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18096 зрителей