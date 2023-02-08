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«Питтсбург» обыграл «Колорадо». Малкин набрал 2 очка

Малкин набрал 2 очка в победном матче «Питтсбурга» против «Колорадо»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Евгений Малкин (справа).
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами.

«Колорадо» с 58 очками идут на 7-м месте в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 59 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Колорадо» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Маккиннон — 14 (Байрам, Жирар), 30:21 — 0:1. Раст — 12 (Малкин, Зукер), 56:22 — 1:1. Летанг — 5 (Кросби, Малкин), 63:36 — 2:1.

Вратари: Десмит — Францоуз.

Штраф: 8 — 2.

Броски: 38 (6+10+18+4) — 42 (13+16+10+3).

Наши: Малкин (19.58/4/+1) — Ничушкин (22.03/3/-1).

8 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18096 зрителей

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Нью-Джерси 50 33 17 70
3 Рейнджерс 50 28 22 64
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 54 27 27 59
7 Филадельфия 52 21 31 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 50 32 18 66
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 29 23 68
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 49 27 22 58
4 Миннесота 49 27 22 58
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 50 29 21 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 51 24 27 58
6 Ванкувер 50 20 30 44
7 Сан-Хосе 52 16 36 43
8 Анахайм 51 16 35 38
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10.02
11.02
12.02
14.02
8.02 03:00
Питтсбург – Колорадо
 2 : 1 ОТ
8.02 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 3 : 4 ОТ
8.02 03:30
Айлендерс – Сиэтл
 4 : 0
8.02 03:30
Детройт – Эдмонтон
 - : -
8.02 04:00
Нэшвилл – Вегас
 - : -
8.02 04:30
Чикаго – Анахайм
 - : -
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Эдмонтон

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Тампа-Бэй

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Бостон

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Джек Хьюз

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Бостон

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