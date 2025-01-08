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Сегодня, 07:45

«Питтсбург» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» одержал победу над «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков оформил дубль и один гол забил Адам Фантилли. У «Пингвинз» Рикард Ракелль забросил две шайбы и один гол на счету Майкла Бантинга. Победный буллит в серии реализовал Кент Джонсон.

«Коламбус» с 42 очками занимает 8-е место в Восточной конференции, опережая «Питтсбург» по дополнительным показателям (42 очка в 42 играх).

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Рикард Ракелль
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Питтсбург Пингвинз
Дмитрий Воронков
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 41 24 17 50
4 Коламбус 41 18 23 42
5 Питтсбург 42 17 25 42
6 Филадельфия 41 17 24 39
7 Рейнджерс 40 18 22 38
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 42 27 15 56
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 43 20 23 45
4 Тампа-Бэй 38 21 17 44
5 Оттава 39 19 20 41
6 Монреаль 40 19 21 41
7 Детройт 40 18 22 40
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 42 28 14 58
2 Миннесота 41 26 15 56
3 Даллас 39 25 14 51
4 Колорадо 41 25 16 51
5 Сент-Луис 42 19 23 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 41 13 28 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Эдмонтон 40 25 15 53
3 Лос-Анджелес 38 23 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
Результаты / календарь
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13.01
8.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 2 : 3
8.01 03:00
Питтсбург – Коламбус
 3 : 4 Б
8.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 4 : 5 ОТ
8.01 03:00
Бостон – Эдмонтон
 0 : 4
8.01 03:00
Детройт – Оттава
 3 : 2 ОТ
8.01 03:00
Тампа-Бэй – Каролина
 3 : 2
8.01 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 5 : 2
8.01 04:00
Миннесота – Сент-Луис
 6 : 4
8.01 06:00
Анахайм – Калгари
 - : -
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 - : -
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