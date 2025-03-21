«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 22 марта. Матч пройдет на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Питтсбург» — «Коламбус» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» набрали 66 очков в 70 играх и занимают 14-е место в Восточной конференции. «Блю Джекетс» располагаются на 11-й строчке Востока (у команды — 71 очко в 68 встречах).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте