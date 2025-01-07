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7 января, 23:30

«Питтсбург» — «Коламбус»: смотреть трансляцию матча НХЛ

«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» в регулярном чемпионате НХЛ 8 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото AFP

«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 7 на 8 января. Игра состоится на льду «PPG Пэйнтс Арены» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Питтсбург» — «Коламбус» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» набрали 41 очко в 41 игре и занимают девятое место в Восточной конференции. «Блю Джекетс» располагаются на 11-й строчке на Востоке (у команды — 40 очков в 40 встречах).

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Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 40 26 14 56
2 Нью-Джерси 43 25 18 53
3 Каролина 40 24 16 50
4 Питтсбург 41 17 24 41
5 Коламбус 40 17 23 40
6 Филадельфия 40 17 23 39
7 Рейнджерс 39 18 21 37
8 Айлендерс 40 15 25 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 41 26 15 54
2 Флорида 41 24 17 50
3 Бостон 42 20 22 45
4 Тампа-Бэй 37 20 17 42
5 Монреаль 40 19 21 41
6 Оттава 38 19 19 40
7 Детройт 39 17 22 38
8 Баффало 41 15 26 35
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 41 27 14 56
2 Миннесота 40 25 15 54
3 Колорадо 41 25 16 51
4 Даллас 38 24 14 49
5 Сент-Луис 41 19 22 42
6 Юта 39 17 22 41
7 Нэшвилл 40 13 27 33
8 Чикаго 40 13 27 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 27 12 57
2 Лос-Анджелес 38 23 15 51
3 Эдмонтон 39 24 15 51
4 Ванкувер 39 18 21 45
5 Калгари 39 18 21 43
6 Анахайм 39 17 22 38
7 Сиэтл 41 17 24 37
8 Сан-Хосе 42 13 29 32
Результаты / календарь
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8.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 - : -
8.01 03:00
Питтсбург – Коламбус
 - : -
8.01 03:00
Рейнджерс – Даллас
 - : -
8.01 03:00
Бостон – Эдмонтон
 - : -
8.01 03:00
Детройт – Оттава
 - : -
8.01 03:00
Тампа-Бэй – Каролина
 - : -
8.01 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 - : -
8.01 04:00
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
8.01 06:00
Анахайм – Калгари
 - : -
8.01 06:30
Сан-Хосе – Вегас
 - : -
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