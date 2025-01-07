«Питтсбург» сыграет с «Коламбусом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 7 на 8 января. Игра состоится на льду «PPG Пэйнтс Арены» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Питтсбург» — «Коламбус» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» набрали 41 очко в 41 игре и занимают девятое место в Восточной конференции. «Блю Джекетс» располагаются на 11-й строчке на Востоке (у команды — 40 очков в 40 встречах).

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