«Питтсбург» переиграл «Коламбус», Малкин не набрал очков
«Питтсбург» выиграл у «Коламбуса» в предсезонном матче НХЛ — 7:3.
Датский нападающий «Пингвинз» Ларс Эллер забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями не отметился.
Российский голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отразил 18 из 25 бросков по своим воротам.
В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|6
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|7
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|2
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|3
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
|5.10
|17:00
|
Нью-Джерси – Баффало
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