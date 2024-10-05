«Питтсбург» переиграл «Коламбус», Малкин не набрал очков

«Питтсбург» выиграл у «Коламбуса» в предсезонном матче НХЛ — 7:3.

Датский нападающий «Пингвинз» Ларс Эллер забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Российский форвард Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

Российский голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отразил 18 из 25 бросков по своим воротам.

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25.