«Питтсбург» в прощальном матче Флери обыграл «Коламбус»

«Питтсбург» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 4:1.

В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби, Вилле Койвунен и Рикард Ракелль, оформивший дубль, вратарь Сергей Мурашов провел два периода и отразил 12 бросков из 13. У «Блю Джэкетс» гол с передачи Егора Чинахова забил Дисин Майо.

Этот матч стал прощальным для вратаря Марка-Андре Флери. Он подписал пробный контракт с «Питтсбургом» на одну игру и отразил все 8 бросков в третьем периоде. В мае 2025 года 40-летний канадец завершил игровую карьеру. Флери выступал за «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту». Голкипер трижды становился обладателем Кубка Стэнли с «Пингвинз» и один раз стал лучшим вратарем НХЛ сезона-2020/21.

В следующем матче «Питтсбург» 30 сентября сыграет с «Детройтом», «Коламбус» 1 октября встретится с «Вашингтоном».