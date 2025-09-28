«Питтсбург» в прощальном матче Флери обыграл «Коламбус»
«Питтсбург» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 4:1.
В составе «Пингвинз» отличились Сидни Кросби, Вилле Койвунен и Рикард Ракелль, оформивший дубль, вратарь Сергей Мурашов провел два периода и отразил 12 бросков из 13. У «Блю Джэкетс» гол с передачи Егора Чинахова забил Дисин Майо.
Этот матч стал прощальным для вратаря Марка-Андре Флери. Он подписал пробный контракт с «Питтсбургом» на одну игру и отразил все 8 бросков в третьем периоде. В мае 2025 года 40-летний канадец завершил игровую карьеру. Флери выступал за «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту». Голкипер трижды становился обладателем Кубка Стэнли с «Пингвинз» и один раз стал лучшим вратарем НХЛ сезона-2020/21.
В следующем матче «Питтсбург» 30 сентября сыграет с «Детройтом», «Коламбус» 1 октября встретится с «Вашингтоном».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -