22 марта, 04:38

«Питтсбург» переиграл «Коламбус», Малкин забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Малкин и Рикард Ракелль.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Питтсбург» на своем льду выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Блю Джэкетс» потерпели шестое поражение подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу. У него теперь 45 (14+31) очков в 61 игре этого сезона.

У гостей голевыми передачами отметились Егор Чинахов и Иван Проворов.

«Питтсбург» набрал 68 очков в 71 матче и идет на 14-м месте в Восточной конференции. «Коламбус» занимает 11-ю строчку — 71 очко в 69 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Коламбус» — 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)

Голы: Малкин — 14 (Томасино, Девар), 5:28 — 1:0. Аччиари — 5 (Лизотт), 13:51 — 2:0. Дженнер — 1 (Матейчук, Проворов), 14:07 — 2:1. Ракелль — 32 (Раст, Кросби), 14:53 — 3:1. Дэнфорт — 8 (Оливье, Северсон), 21:35 — 3:2. Имама — 1 (Хейнен, Хэйс), 28:15 — 4:2. Кросби — 25 (Грызлик), 35:31 — 5:2. К. Джонсон — 22 (Керали, Чинахов), 43:45 — 5:3. Раст — 23 (п.в., Ракелль, Неделькович), 58:03 — 6:3.

Вратари: Неделькович — Мерзликинс (56:29 — 58:03).

Штраф: 9 — 7.

Броски: 34 (12+12+10) — 47 (13+16+18).

Наши: Малкин (16.54/4/+1) — Воронков (16.31/5/-2), Марченко (19.08/2/-2), Проворов (21.15/1/-2), Чинахов (12.07/0/+1).

22 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17222 зрителя.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
ХК Питтсбург Пингвинз
  • Apei

    сами не выйдут и коламбус за собой утащут

    22.03.2025

  • Царь Горох

    Bahama, bahama Imama Got the biggest goal in game bahama Imama ... Boney M

    22.03.2025

  • mikha1

    Кросби опередил Овечкина по очкам в 37 лет.

    22.03.2025

  • maxcds

    Хуже колобков на выезде играет только эпичная тройка Запада. Март провален. 5 очков из 20 возможных - это токмо 25%. Не годится. Апрель тоже не сулит ничего хорошего - трижды играть со страшной силой, по два раза с кепс и айлз. В общем, не в этот раз Колямбус, не в этот раз...

    22.03.2025

  • adamantane'

    Не-не, у "Колямбусов" шансы ещё остались.

    22.03.2025

  • VeryOldLazy

    Прощайте, колямбусы... Да, в что за афрофранкофон у питс?))

    22.03.2025

    Бэкстрем будет сопровождать «Вашингтон», чтобы увидеть рекордную шайбу Овечкина

    «Питтсбург» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ
