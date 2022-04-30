Малкин набрал 2 очка в победном матче «Питтсбурга» против «Коламбуса»

«Питтсбург» выиграл у «Коламбуса» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пингвинз» одержали победу после двух поражений подряд.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом и голевой передачей.