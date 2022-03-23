Гол и голевая передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

«Питтсбург» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Пингвинз» одержали третью победу подряд.

В середине третьего периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Эта шайба стала для него 12-й в текущем сезоне. Также в этой встрече на счету россиянина голевая передача.