«Каролина» нанесла гостевое поражение «Питтсбургу», Чинахов забил гол, у Свечникова передача

«Каролина» победила «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев единственную шайбу забросил российский нападающий Егор Чинахов. В сезоне-2025/26 в 32 матчах за «Питтсбург» 25-летний хоккеист набрал 25 (13+12) очков.

У гостей отличились Себастьян Ахо, Николай Элерс, Джален Чатфилд, Сет Джарвис и Марк Янковски. Российский нападающий Андрей Свечников сделал результативный пас. В сезоне-2025/26 у 25-летнего игрока 60 (25+35) очков в 70 встречах.

У «Каролины» третья победа подряд. Она занимает первое место в таблице Восточной конференции с 96 очками после 70 встреч. «Питтсбург» (86 очков после 70 матчей) располагается на шестом месте.

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