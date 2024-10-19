«Питтсбург» дома проиграл «Каролине», Малкин не набрал очков

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«Питтсбург» потерпел поражение от «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Российские игроки «Каролины» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов сделали по одной голевой передаче.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сыграл 19 минут 37 секунд и отметился двумя силовыми приемами.

«Питтсбург» с 6 очками идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Каролина» занимает 8-ю строчку — 4 очка.