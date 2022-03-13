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Сегодня, 23:07

«Питтсбург» прервал серию «Каролины» из четырех побед подряд

«Питтсбург» прервал серию «Каролины» из четырех побед подряд
Иван Торопцев
Корреспондент

«Питтсбург» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Пингвинз» отличились Брайан Бойл, Дэнтон Хейнен, Сидни Кросби и Зак Эштон-Риз. У «Харрикейнз» забросили Бретт Пеши и Себастьян Ахо.

«Питтсбург» прервал серию «Каролины» из четырех побед подряд. Отметим, что эта серия началась у «Харрикейнз» после победы над «Пингвинз» (3:2 ОТ) 5 марта.

«Каролина» лидирует в таблице Восточной конференции с 87 очками в 59 матчах. «Питтсбург» занимает третью строчку с 81 очком в 60 играх.

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«Питтсбург» — «Каролина» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Бойл — 7 (Блюгерс, Марино), 18:50 — 1:0. Хейнен — 13 (Мэтисон, Родригес), 31:14 — 2:0. Пеши — 5 (Трочек, Шей), 44:40 — 2:1. Кросби — 20 (п.в., Бойл, Летанг), 58:21 — 3:1. Ахо — 27 (Стаал, Терявяйнен), 58:35 — 3:2. Эштон-Риз — 2, 59:48 — 4:2.

Вратари: Джерри — Раанта (18:10 — 18:21, 18:27 — 18:37, 18:39 — 19:48).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 23 (6+12+5) — 43 (9+14+20).

Наши: Малкин (16.22/0/0) — Свечников (19.07/3/0).

13 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Питтсбург 60 36 24 81
3 Рейнджерс 59 37 22 79
4 Вашингтон 60 32 28 74
5 Коламбус 59 29 30 61
6 Айлендерс 55 23 32 54
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 58 18 40 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 58 40 18 85
2 Тампа-Бэй 58 37 21 80
3 Торонто 58 37 21 79
4 Бостон 59 36 23 77
5 Детройт 59 24 35 55
6 Оттава 58 21 37 47
7 Баффало 59 19 40 46
8 Монреаль 58 15 43 38
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 59 41 18 87
2 Сент-Луис 58 34 24 75
3 Миннесота 57 34 23 72
4 Нэшвилл 58 33 25 70
5 Даллас 57 32 25 67
6 Виннипег 59 26 33 62
7 Чикаго 60 22 38 52
8 Аризона 58 18 40 40
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 58 36 22 79
2 Лос-Анджелес 60 32 28 72
3 Эдмонтон 59 32 27 68
4 Вегас 60 32 28 68
5 Ванкувер 59 29 30 65
6 Анахайм 61 27 34 64
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
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18.03
13.03 03:00
Бостон – Аризона
 3 : 2
13.03 03:00
Калгари – Детройт
 3 : 0
13.03 03:00
Монреаль – Сиэтл
 3 : 4 Б
13.03 03:00
Нью-Джерси – Анахайм
 2 : 1 Б
13.03 03:00
Оттава – Чикаго
 3 : 6
13.03 04:00
Даллас – Рейнджерс
4 : 7
13.03 05:30
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
 5 : 0
13.03 06:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 4 : 1
13.03 20:00
Питтсбург – Каролина
 4 : 2
13.03 23:00
Баффало – Торонто
 - : -
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Эдмонтон

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