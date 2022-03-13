«Питтсбург» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Пингвинз» отличились Брайан Бойл, Дэнтон Хейнен, Сидни Кросби и Зак Эштон-Риз. У «Харрикейнз» забросили Бретт Пеши и Себастьян Ахо.

«Питтсбург» прервал серию «Каролины» из четырех побед подряд. Отметим, что эта серия началась у «Харрикейнз» после победы над «Пингвинз» (3:2 ОТ) 5 марта.

«Каролина» лидирует в таблице Восточной конференции с 87 очками в 59 матчах. «Питтсбург» занимает третью строчку с 81 очком в 60 играх.

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«Питтсбург» — «Каролина» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Бойл — 7 (Блюгерс, Марино), 18:50 — 1:0. Хейнен — 13 (Мэтисон, Родригес), 31:14 — 2:0. Пеши — 5 (Трочек, Шей), 44:40 — 2:1. Кросби — 20 (п.в., Бойл, Летанг), 58:21 — 3:1. Ахо — 27 (Стаал, Терявяйнен), 58:35 — 3:2. Эштон-Риз — 2, 59:48 — 4:2.

Вратари: Джерри — Раанта (18:10 — 18:21, 18:27 — 18:37, 18:39 — 19:48).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 23 (6+12+5) — 43 (9+14+20).

Наши: Малкин (16.22/0/0) — Свечников (19.07/3/0).

13 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.