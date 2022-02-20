«Питтсбург» дома проиграл «Каролине», Малкин набрал два очка

«Питтсбург» уступил «Каролине» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличились Брайан Раст, Сидни Кросби и Эван Родригес. Российский форвард Евгений Малкин набрал два очка за результативные передачи.

У гостей забивали Йеспери Котканиеми, Джордан Стаал, Йеспер Фаст и Себастьян Ахо. Россиянин Андрей Свечников результативными действиями не отметился.

«Каролина» набрала 72 очка и занимает второе место на Востоке. У «Питтсбурга» 70 очков и четвертая позиция.

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Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Каролина» — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Голы: Котканиеми — 11 (Мартинук, Джарвис), 15:18 — 0:1. Стаал — 4, 20:09 — 0:2. Раст — 18 (Летанг, Малкин), 34:43 — 1:2. Кросби — 15 (Гюнтцель, Раст), 37:59 — 2:2. Фаст — 10 (Нидеррайтер, Шей), 40:09 — 2:3. Ахо — 22 (бол., Терявяйнен, Деанджело), 54:18 — 2:4. Родригес — 16 (бол., Малкин, Летанг), 58:48 — 3:4.

Вратари: Джерри (56:56 — 58:48, 59:09) — Раанта.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 34 (7+13+14) — 30 (12+13+5).

Наши: Малкин (17.51/3/0) — Свечников (16.40/5/0).

20 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.