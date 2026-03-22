«Питтсбург» и «Каролина» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 22 марта

«Питтсбург» и «Каролина» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 22 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Начало — в 22.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

22 марта, 22:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Каролина

Следить за ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Каролина» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Питтсбург» — «Каролина» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» набрали 86 очков в 60 матчах и занимают четвертое место в Восточной конференции. «Харрикейнз» с 94 очками в 69 играх идут на первой строчке «Востока».