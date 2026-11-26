«Питтсбург» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Калгари» выиграл у «Питтсбурга» в гостях в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев был заметен Евгений Малкин: 40-летний россиянин забил и отдал голевую передачу. Теперь у него 20 (7+13) очков в 20 играх сезона. Еще две шайбы «Пингвинз» оформили Томас Новак и Рикард Ракелль.

В составе «Флэймз» отличился Максим Цыплаков — российский форвард забросил одну шайбу. Голы у гостей также на счету Джоэла Фараби, Бреннана Отманна, Райана Строума, Джонатана Кастаньи и Егора Шаранговича.

«Калгари» прервал серию из 3 поражений и идет 10-м на Западе — 24 очка после 26 матчей. «Питтсбург» замыкает Восточную конференцию: 16 очков в 24 играх, — у команды 5 поражений подряд.

Дальше у «Флэймз» — игра с «Нью-Джерси» 27 ноября, у «Пингвинз» — матч с «Баффало» 28 ноября.

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