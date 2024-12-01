«Питтсбург» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» одержал победу над «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

В составе «Пингвинз» голами отметились Энтони Бовиллье, Майкл Бантинг, Филип Томасино, Рикард Раккелль, Крис Летанг и Блейк Лизотт.

За «Флэймз» шайбы забросили Джонатан Юбердо и Назем Кадри.

«Питтсбург» с 24 очками расположился на 12-й строчке Восточной конференции, «Калгари» набрал 28 очков и идет 7-м на «Западе».