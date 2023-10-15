«Питтсбург» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» победил «Калгари» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пи-пи-джи Пэйнтс».

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и всего набрал 2 (1+1) очка. Всего в нынешнем сезоне на счету россиянина 6 (2+4) баллов в трех встречах.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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