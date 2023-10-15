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Сегодня, 00:45

«Питтсбург» — «Калгари»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Калгари» начнется в 02.00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Никита Задоров.
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» на арене «PPG Paints Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Калгари». Матч пройдет 15 октября в Питтсбурге (США). начало — в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Питтсбург» — «Калгари» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

«Питтсбург» пять раз в истории выигрывал Кубок Стэнли — 1991, 1992, 2009, 2016, 2017. По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 «Пингвинз» набрали 91 очко в 82 матчах и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда впервые за 17 лет не попала в плей-офф НХЛ.

В сезоне 2022 / 2023 «Калгари» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 93 очками и расположился на пятой строчке в Тихоокеанском дивизионе. «Флэймз» не вышли в плей-офф НХЛ. «Калгари» выигрывал Кубок Стэнли в 1989 году.

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

ХК Калгари Флэймз
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Детройт» — «Тампа Бэй»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 2 1 1 3
2 Рейнджерс 1 1 0 2
3 Каролина 1 1 0 2
4 Питтсбург 2 1 1 2
5 Филадельфия 2 1 1 2
6 Айлендерс 0 0 0 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Вашингтон 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 1 1 0 2
2 Бостон 1 1 0 2
3 Торонто 1 1 0 2
4 Оттава 2 1 1 2
5 Монреаль 1 0 1 1
6 Детройт 1 0 1 0
7 Флорида 1 0 1 0
8 Баффало 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 1 1 0 2
2 Миннесота 1 1 0 2
3 Аризона 1 1 0 2
4 Даллас 1 1 0 2
5 Нэшвилл 2 1 1 2
6 Чикаго 2 1 1 2
7 Сент-Луис 1 0 1 1
8 Виннипег 1 0 1 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Ванкувер 1 1 0 2
3 Калгари 1 1 0 2
4 Анахайм 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 1 0 1 0
6 Сан-Хосе 1 0 1 0
7 Эдмонтон 1 0 1 0
8 Сиэтл 2 0 2 0
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
15.10 02:00
Бостон – Нэшвилл
 - : -
15.10 02:00
Торонто – Миннесота
 - : -
15.10 02:00
Монреаль – Чикаго
 - : -
15.10 02:00
Питтсбург – Калгари
 - : -
15.10 02:00
Детройт – Тампа-Бэй
 - : -
15.10 02:00
Коламбус – Рейнджерс
- : -
15.10 02:30
Айлендерс – Баффало
 - : -
15.10 03:00
Сент-Луис – Сиэтл
 - : -
15.10 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 - : -
15.10 05:00
Сан-Хосе – Колорадо
 - : -
15.10 05:00
Вегас – Анахайм
 - : -
15.10 05:30
Лос-Анджелес – Каролина
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 2 5
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 1 4
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 2 4
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 1 4
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 2 3
Трэвис Конекны

Трэвис Конекны

Филадельфия

 2 3
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 1 0.92
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 1 0.93
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 1 1.00
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