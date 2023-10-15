«Питтсбург» — «Калгари»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Калгари» начнется в 02.00
«Питтсбург» на арене «PPG Paints Arena» сыграет в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2023/24 против «Калгари». Матч пройдет 15 октября в Питтсбурге (США). начало — в 02.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Питтсбург» — «Калгари» будет доступна бесплатно и в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|1
|1
|3
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|4
|Питтсбург
|2
|1
|1
|2
|5
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|8
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|1
|1
|0
|2
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Торонто
|1
|1
|0
|2
|4
|Оттава
|2
|1
|1
|2
|5
|Монреаль
|1
|0
|1
|1
|6
|Детройт
|1
|0
|1
|0
|7
|Флорида
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|3
|Аризона
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Нэшвилл
|2
|1
|1
|2
|6
|Чикаго
|2
|1
|1
|2
|7
|Сент-Луис
|1
|0
|1
|1
|8
|Виннипег
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|2
|2
|0
|4
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|6
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|0
|7
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Сиэтл
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
11.10
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16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
|15.10
|02:00
|
Бостон – Нэшвилл
|- : -
|15.10
|02:00
|
Торонто – Миннесота
|- : -
|15.10
|02:00
|
Монреаль – Чикаго
|- : -
|15.10
|02:00
|
Питтсбург – Калгари
|- : -
|15.10
|02:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|15.10
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|15.10
|02:30
|
Айлендерс – Баффало
|- : -
|15.10
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|15.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|15.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|15.10
|05:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
|15.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|2
|5
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|2
|4
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|1
|4
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|3
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|2
|3
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|1
|0.93
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
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