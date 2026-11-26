«Питтсбург» потерпел поражение от «Калгари», Малкин забил гол и сделал голевую передачу

«Питтсбург» проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. Игра прошла на «ППГ Пэйнтс Арене» в Питтсбурге.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Теперь у 40-летнего россиянина 20 (7+13) очков в 20 матчах этого сезона. Также у хозяев голы забили Томас Новак и Рикард Ракелль.

У «Флэймз» одну шайбу забросил российский форвард Максим Цыплаков, а также у гостей отличились Джоэл Фараби, Бреннан Отманн, Райан Строум, Джонатан Кастанья и Егор Шарангович.

«Калгари» прервал серию поражений и с 24 очками в 26 матчах занимает 10-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет последним в Восточной конференции — 16 очков в 24 играх.

Следующим соперником «Флэймз» будет «Нью-Джерси» (27 ноября), а «Пингвинз» сыграют против против"Баффало» (28 ноября).