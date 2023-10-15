«Питтсбург» обыграл «Калгари», Малкин забросил шайбу

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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 5:2.

В составе «Пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин.

В следующем матче «Питтсбург» 19 октября сыграет с «Детройтом», «Калгари» 17 октября встертится с «Вашингтоном».