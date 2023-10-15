«Питтсбург» обыграл «Калгари», Малкин забросил шайбу
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 5:2.
В составе «Пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин.
В следующем матче «Питтсбург» 19 октября сыграет с «Детройтом», «Калгари» 17 октября встертится с «Вашингтоном».
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|15.10
|02:00
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Бостон – Нэшвилл
|- : -
|15.10
|02:00
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Торонто – Миннесота
|- : -
|15.10
|02:00
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Монреаль – Чикаго
|- : -
|15.10
|02:00
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Питтсбург – Калгари
|- : -
|15.10
|02:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|- : -
|15.10
|02:00
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Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|15.10
|02:30
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Айлендерс – Баффало
|- : -
|15.10
|03:00
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Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|15.10
|05:00
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Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|15.10
|05:00
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Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|15.10
|05:00
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Вегас – Анахайм
|- : -
|15.10
|05:30
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Лос-Анджелес – Каролина
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