«Питтсбург» одержал крупную победу над «Калгари», у Малкина «-1»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Калгари» со счетом 6:2.

В составе «Пингвинз» по 3 (1+2) очка набрали Майкл Бантинг и Крис Летанг, еще по голу забили Энтони Бовилье, Филлип Томазино, Рикард Ракелль и Блэйк Лизотт. У «Флэймз» шайбы забросили Джонатан Юбердо и Назем Кадри.

После этого матча «Питтсбург» с 24 занимает 12-е место в Восточной конференции, «Калгари» с 28 очками — на шестой строчке «Запада».