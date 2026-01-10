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«Питтсбург» — «Калгари»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Питтсбург» и «Калгари» сыграют в чемпионате НХЛ 10 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Питтсбург» и «Калгари» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 10 января. Игра пройдет на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» в Питтсбурге (США), стартовое вбрасывание — в 23.30 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Калгари»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Питтсбург» — «Калгари» отслеживайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 января, 23:30. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Калгари

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Питтсбург» провел 42 матча и набрал 51 очко, предыдущим соперником «Пингвинз» был «Нью-Джерси» (4:1). У «Калгари» — 44 матча и 40 очков, в пятницу «Флэймз» уступили «Бостону» (1:4).

Российский нападающий «Пенс» Евгений Малкин в этом сезоне провел 27 матчей и набрал 30 (9+21) очков.

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НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 14 10 4 22
2 Нью-Джерси 12 8 4 16
3 Рейнджерс 14 7 7 15
4 Айлендерс 12 6 6 14
5 Вашингтон 10 6 4 12
6 Питтсбург 12 5 7 11
7 Коламбус 10 5 5 10
8 Филадельфия 14 3 11 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 9 4 19
2 Монреаль 12 7 5 16
3 Оттава 13 8 5 16
4 Флорида 13 7 6 16
5 Торонто 14 7 7 16
6 Тампа-Бэй 11 7 4 15
7 Баффало 12 5 7 13
8 Детройт 12 5 7 13
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 14 9 5 20
2 Юта 13 8 5 16
3 Даллас 12 7 5 15
4 Колорадо 12 6 6 13
5 Нэшвилл 12 4 8 13
6 Сент-Луис 12 5 7 11
7 Виннипег 12 4 8 11
8 Чикаго 12 4 8 8
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 9 5 19
2 Эдмонтон 12 8 4 18
3 Сиэтл 12 7 5 15
4 Сан-Хосе 13 6 7 13
5 Анахайм 12 5 7 11
6 Калгари 11 5 6 10
7 Лос-Анджелес 11 3 8 8
8 Ванкувер 14 3 11 7
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1.11
2.11
28.10 02:00 Филадельфия – Коламбус 3 : 4 ОТ
28.10 03:00 Сент-Луис – Монреаль 0 : 2
28.10 03:00 Чикаго – Лос-Анджелес 2 : 1
28.10 03:00 Нэшвилл – Айлендерс 3 : 4 Б
28.10 03:00 Виннипег – Флорида 1 : 5
28.10 03:00 Каролина – Бостон 2 : 1
28.10 03:00 Даллас – Нью-Джерси 1 : 5
28.10 04:00 Юта – Миннесота 1 : 3
28.10 05:00 Вегас – Оттава 4 : 1
28.10 05:00 Анахайм – Ванкувер 5 : 6 ОТ
28.10 05:30 Сан-Хосе – Баффало 0 : 2
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