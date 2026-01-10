«Питтсбург» — «Калгари»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Питтсбург» и «Калгари» сыграют в чемпионате НХЛ 10 января

«Питтсбург» и «Калгари» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 10 января. Игра пройдет на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» в Питтсбурге (США), стартовое вбрасывание — в 23.30 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Калгари»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события и результат игры «Питтсбург» — «Калгари» отслеживайте в нашем матч-центре.

Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

10 января, 23:30. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Калгари

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Питтсбург» провел 42 матча и набрал 51 очко, предыдущим соперником «Пингвинз» был «Нью-Джерси» (4:1). У «Калгари» — 44 матча и 40 очков, в пятницу «Флэймз» уступили «Бостону» (1:4).

Российский нападающий «Пенс» Евгений Малкин в этом сезоне провел 27 матчей и набрал 30 (9+21) очков.