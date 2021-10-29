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«Питтсбург» потерпел поражение от «Калгари»

04:42
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«Калгари» выиграл у «Питтсбурга» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Флэймз» одержали пятую победу кряду. «Пингвинз» потерпели второе поражение подряд.

«Калгари» лидирует в Западаной конференции. «Питтсбург» занимает 9-е место в Восточной конференции.

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Евгений Козинов все материалы автора
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