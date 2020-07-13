«Питтсбург» исключил из лагеря 9 хоккеистов из-за возможного контакта с коронавирусным больным

9 игроков «Питтсбурга» покинут тренировочный лагерь из-за опасности заражения коронавирусом, сообщает официальный Twitter клуба. Хоккеисты контактировали с человеком, у которого мог быть контакт с больным, зараженным коронавирусом.

«Пингвинз» узнали об этом 12 июля, решение об изоляции хоккеистов принято из-за предосторожности.

Хоккеисты не будут готовиться к возобновлению сезона, пока не будут признаны безопасными для остальных.

Кубок Стэнли-2020 должен стартовать 1 августа, в нем примут участие 24 команды НХЛ.