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«Питтсбург» исключил из лагеря 9 хоккеистов из-за возможного контакта с коронавирусным больным

13 июля 2020, 18:30
Игроки &quot;Питтсбурга&quot;. Фото nhl.com
Игроки &quot;Питтсбурга&quot;. Фото nhl.com
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9 игроков «Питтсбурга» покинут тренировочный лагерь из-за опасности заражения коронавирусом, сообщает официальный Twitter клуба. Хоккеисты контактировали с человеком, у которого мог быть контакт с больным, зараженным коронавирусом.

«Пингвинз» узнали об этом 12 июля, решение об изоляции хоккеистов принято из-за предосторожности.

Хоккеисты не будут готовиться к возобновлению сезона, пока не будут признаны безопасными для остальных.

Кубок Стэнли-2020 должен стартовать 1 августа, в нем примут участие 24 команды НХЛ.

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