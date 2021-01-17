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«Питтсбург» интересуется нападающим «Виннипега» Рословиком

17 января 2021, 23:42
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«Питтсбург» проявляет интерес к нападающему «Виннипега» Джеку Рословику. 23-летний игрок находится вне расположения «Джетс», так как ждет обмена, информирует Sportsnet.

«Виннипег» был готов обменять игрока еще в межсезонье. В первую очередь, клуб хочет получить защитника.

В прошедшем сезоне американец провел 71 матч и набрал 29 (12+17) очков. В плей-офф на его счету 2 результативные передачи в 4 встречах.

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