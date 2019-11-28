«Питтсбург» и «Ванкувер» устроили голевую феерию. Малкин набрал 5 очков

«Питтсбург» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:6). «Пингвинз» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил дубль и сделал три голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.

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Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Ванкувер» — 8:6 (2:1, 0:3, 6:2)

Голы: Гюнтцель — 13 (Малкин), 2:29 — 1:0. Раст — 9 (бол., Малкин, Гюнтцель), 12:53 — 2:0. Миллер — 11 (Хьюз, Хорват), 16:42 — 2:1. Петтерссон — 11 (Виртанен, Хьюз), 27:17 — 2:2. Виртанен — 7 (Макьюэн, Танев), 38:20 — 2:3. Годетт — 5 (Лейво, Хьюз), 39:01 — 2:4. Гюнтцель — 14 (Раст), 41:01 — 3:4. Миллер — 12 (бол., Бозер, Петтерссон), 42:31 — 3:5. Годетт — 6 (Пирсон), 43:06 — 3:6. Кахун — 7 (Маккэн, Петтерссон), 46:16 — 4:6. Малкин — 5 (бол., Раст, Марино), 47:24 — 5:6. Астон-Ризе — 4 (Марино, Танев), 50:30 — 6:6. Летанг — 5 (Гюнтцель, Малкин), 56:54 — 7:6. Малкин — 6 (п.в., Раст, Летанг), 59:59 — 8:6.

Вратари: Мюррей (Джерри, 39:01) — Демко (58:48 — 59:59).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 40 (14+12+14) — 22 (3+11+8).

Наши: Малкин (20.12/6/+1) — Голдобин (8.37/0/0).

28 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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